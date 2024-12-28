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«Монца» проиграла в первом же матче под руководством экс-игрока «Спартака» Боккетти

Завершился матч 18-го тура Серии А, в котором встречались «Парма» и «Монца». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. «Парма» одержала победу в матче со счётом 2:1.

В составе «Пармы» забили полузащитник Эрнани и защитник Лаутаро Валенти, у «Монцы» отличился защитник Педру Перейра. «Монцу» в этом матче возглавлял экс-игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти.

«Парма» после этой победы занимает 14-е место с 14 очками, а «Монца» идёт на последнем, 20-м, месте.

В параллельной встрече играли «Эмполи» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи (Италия). «Дженоа» одержал победу со счётом 2:1.

В составе «Дженоа» забили полузащитник Милан Бадель и нападающий Калеб Экубан. У «Эмполи» отличился Себастьяно Эспозито. «Дженоа» занимает 10-е место с 19 очками, а «Эмполи» идёт 13-м с аналогичным количеством очков.