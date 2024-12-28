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«Монца» проиграла в первом же матче под руководством экс-игрока «Спартака» Боккетти

«Монца» проиграла в первом же матче под руководством экс-игрока «Спартака» Боккетти
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Завершился матч 18-го тура Серии А, в котором встречались «Парма» и «Монца». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. «Парма» одержала победу в матче со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 18-й тур
28 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 1
Монца
Монца
1:0 Эрнани – 56'     1:1 Перейра – 85'     2:1 Валенти – 90+8'    
Удаления: нет / Мари – 54'

В составе «Пармы» забили полузащитник Эрнани и защитник Лаутаро Валенти, у «Монцы» отличился защитник Педру Перейра. «Монцу» в этом матче возглавлял экс-игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти.

«Парма» после этой победы занимает 14-е место с 14 очками, а «Монца» идёт на последнем, 20-м, месте.

В параллельной встрече играли «Эмполи» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи (Италия). «Дженоа» одержал победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 18-й тур
28 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
1 : 2
Дженоа
Генуя
0:1 Бадель – 46'     0:2 Экубан – 68'     1:2 Эспозито – 74'    

В составе «Дженоа» забили полузащитник Милан Бадель и нападающий Калеб Экубан. У «Эмполи» отличился Себастьяно Эспозито. «Дженоа» занимает 10-е место с 19 очками, а «Эмполи» идёт 13-м с аналогичным количеством очков.

Турнирная таблица Серии А
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