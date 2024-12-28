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«Дают пас, а на мне уже двое висят». Живоглядов — об игре за «Локо» в Лиге чемпионов

«Дают пас, а на мне уже двое висят». Живоглядов — об игре за «Локо» в Лиге чемпионов
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов вспомнил еврокубковые матчи за железнодорожников.

— В «Локомотиве» ты отыграл все встречи в групповом этапе Лиги чемпионов при Марко Николиче.
— Да, это лучшие эмоции в жизни. Первый матч был в Зальцбурге с «Ред Булл», и я ещё не понимал тот уровень, который там должен быть. Вообще не понимал! Скорость принятия решений – на высочайшем уровне. Я запомнил момент – первые минуты, мне дают пас, я вроде принимаю, а на мне уже двое висят.

Пришлось резко перестраиваться. После Лиги чемпионов в РПЛ другие ощущения, конечно. Там дают голову поднять спокойно. Помню, сразу после «Ред Булл» у нас был матч с «Ротором». Контраст большой. Правда, у «Ротора» мы тогда не выиграли, — сказал Живоглядов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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