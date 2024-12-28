Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал расставание с Тихим и Живоглядовым

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался об уходе из команды защитников Дмитрия Тихого и Дмитрия Живоглядова.

— Правда, что клуб сильно погорел финансово на расставании Тихим и Живоглядовым?

— Клуб не погорел. Если от таких двух решений погореть, то не очень солидный клуб был бы. По Живоглядову: мы понимали, что маловероятно, что он сможет стать игроком основного состава. Поэтому решили поступить по-человечески. Парень лечился. Лечение оплачивалось клубом. Мы посчитали, что правильно довести его до состояния здорового футболиста, чтобы он был более востребован на футбольном рынке. Хотелось поддержать его. Потом случилась ситуация, что для тренировочного процесса пришлось сокращать обойму футболистов. Понимали, что Диме будет тяжело вернуться, и приняли такое решение. Мы с ним встретились, поговорили. Он пошёл на определённые финансовые уступки клубу. Все пишут, что мы с ходу завалили всех деньгами. Это не так. Это можно проверить.

Дима Тихий после сборов был явным игроком основы. На него рассчитывал главный тренер, и мы видели, что он хорошо проявил себя на сборах. Он получил травму и вернулся. Но получилась такая же история, как с Живоглядовым. Нам пришлось искать какие-то варианты. Хотя мы предлагали отдельную группу, тренироваться, чтобы ребята были здесь. Мы были готовы предоставлять и тренера, и поле, чтобы они до декабря потренировались. Понятно, что тренировку в общей группе тяжело заменить индивидуальной. Но со своей стороны клуб предлагал решения. Ребята сказали, что им будет комфортнее, если они будут тренироваться сами по индивидуальной программе и без контракта с «Пари НН». Мы сели и искали договорённости, чтобы всем было выгодно финансово расстаться, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.