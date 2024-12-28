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Почётный президент РФС Колосков: альтернативы Дюкову нет и быть не может

Почётный президент РФС Колосков: альтернативы Дюкову нет и быть не может
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался по поводу будущих выборов главы организации РФС. Напомним, действующим президентом РФС является Александр Дюков.

«Сейчас альтернативы Дюкову нет и быть не может. У него обширная, структурированная, чёткая программа, которая, что немаловажно, обеспечивается финансами. У нас бюджет около 15 млрд рублей — ни одна федерация о таком и мечтать не может. Я вижу, какую гигантскую работу проделывает Дюков на своём посту, как развивается футбол в стране, не только профессиональный», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что Александр Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации, которые пройдут 2 февраля 2025 года.

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