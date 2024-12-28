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«Лацио» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45

«Лацио» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45
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Сегодня, 28 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римский «Лацио» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

Италия — Серия А . 18-й тур
28 декабря 2024, суббота. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лацио» набрал 34 очка в 17 матчах и расположился на четвёртой строчке итальянской Серии А. «Аталанта» из Бергамо занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков за аналогичное количество встреч. На втором месте расположился «Наполи», в активе которого 38 очков.

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