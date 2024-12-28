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Живоглядов прокомментировал слова Дзюбы о тренере «Локомотива» Галактионове

Живоглядов прокомментировал слова Дзюбы о тренере «Локомотива» Галактионове
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался по поводу критических слов экс-нападающего красно-зелёных Артёма Дзюбы о главном тренере клуба Михаиле Галактионове. Напомним, форвард заявил, что специалисту не хватило смелости поддержать его в сложный момент.

— Ты согласишься с оценкой Дзюбы по Галактионову? Что он сильный тренер, но с ментальными ограничениями.
— Это личное мнение Дзюбы. Мне, наверное, надо было больше с Галактионовым поработать, чтобы оценки давать. Я под его руководством в «Локо» всего дважды на поле вышел. В ноябре 2022-го с «Краснодаром» играл с температурой 38! Выпил обезболивающего и жаропонижающего, но в конце второго тайма замену попросил – больше не мог.

Вообще, это нормальная история, когда футболисты играют с травмами или температурой. И второй раз сыграл тоже с «Краснодаром» – уже в марте 2023-го. Тогда дисквалифицировали Ненахова, в самой игре удалился Смольников, вышел я. Считаю, отыграл хорошо, не имея практики. Мы 3:2 выиграли, я спас от гола в самой концовке, вынес мяч после удара Кордобы, — сказал Живоглядов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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