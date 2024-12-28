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Спортивный директор «Пари НН»: от Жигулёва звонят какие-то непонятные люди, это странно

Спортивный директор «Пари НН»: от Жигулёва звонят какие-то непонятные люди, это странно
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Ильёй Жигулёвым.

— Как сейчас обстоят дела с Жигулёвым?
— Наверное, это схожая история. Мы общаемся сейчас юридически. Для меня самый главный критерий — это желание футболиста играть в футбол. Есть те, кто занимается околофутбольными делами, а есть те, кто хочет играть в футбол. У нас есть ребята, которые на данном этапе не проходят в состав. Они приходят и говорят: «Сан Саныч, помогите». И мы находим варианты. Но когда ты начинаешь думать не о футболе — это никогда не заканчивалось чем-то хорошим. Особенно, когда тебя окружают те люди, которые его окружают. Я слышал от многих ребят, что он классный парень. Но то, что сейчас происходит, его манера общения с клубом — приезжают и звонят непонятные люди от него — для меня это странно. Жигулёв долгое время был травмирован — он должен хотеть играть в футбол. Такая возможность есть. Были какие-то предложения — мы ему звонили и предлагали. Футболист, видимо, не хочет. Ищет и хочет извлечь другую выгоду. Футбол всё расставит на свои места. Эта ситуация разрешится. Его понять тоже можно: тяжелейшая травма. Дай бог восстановится и будет играть.

— Звонки от непонятных людей — это от кого? Представители, агенты?
— Какие-то адвокаты. Если начинают говорить про юридические дела, то это уже не про футбол. Про футбол — это найти хорошего агента и найти вариант продолжения карьеры. Мы как клуб предлагали. Но мы не находим решения. Видимо, с той стороны говорят какие-то нефутбольные вещи. Я это вижу так, — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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