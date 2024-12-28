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Филимонов: переход Сафонова в «ПСЖ» — не главное событие года для российского футбола

Филимонов: переход Сафонова в «ПСЖ» — не главное событие года для российского футбола
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион России Александр Филимонов высказался по поводу главного события российского футбола в 2024 году.

«Нельзя назвать переход Сафонова в «ПСЖ» главным событием года для российского футбола. Но и какое-то другое событие назвать трудно», — сказал Александр Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

22 декабря «ПСЖ» обыграл «Ланс» в серии послематчевых пенальти. Ворота гостей с первых минут защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии 11-метровых ударов Сафонов совершил два спасения и позволил своей команде пройти в 1/16 финала Кубка Франции.

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