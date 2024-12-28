Гендиректор «Пари НН»: у нас стоит цель перевести клуб на самоокупаемость

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о бюджете своей команды.

— Хотелось бы получить конкретику по бюджету клуба. Ходит разная информация: от 1,5 млрд до 3 млрд рублей. Какова доля области и главного спонсора в этом бюджете?

— Абсолютную цифру я как не называл, так и не буду называть. Не в наших правилах давать такую цифру. Это важная информация для наших соперников. В 2024 году бюджет увеличился — процентов на 10,5 к прошлому году. «Пари НН» около 50% зарабатывает самостоятельно — доходы трансляций, коммерческая история, билетная программа, мерч и призовые. Вторая часть бюджета — это наш партнёр и область. Область даёт больше, чем партнёр. У нас стоит цель перевести клуб на самоокупаемость. Бюджетные деньги есть куда потратить всегда: поликлиники, детские сады и школы. Но спорт тоже должен существовать. Местным мальчишкам и девчонкам нужно стремиться к какому-то идеалу. Если есть такой клуб — будь то в футболе, хоккее — инфраструктура начинает подтягиваться к этому уровню. Сейчас мы без бюджетных денег не справимся. Нам очень важно, что область продолжает спонсировать клуб, — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.