В «Факеле» назвали главное событие для клуба в уходящем году

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал главным событием для клуба в 2024 году переезд на новый стадион. Основной стадион команды «Центрального стадиона профсоюзов» находится на реконструкции, поэтому команда играет на другой арене — «Факел».

— Главное событие года для клуба — переезд на новый стадион.

— Думаю, что не только для нас, а для всей лиги. Это современная арена, наконец-то мы можем болельщикам предоставлять те условия, которых они заслуживают. Коллегам по лиге арена тоже очень нравится, — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. «Факел» с 14 очками находится на 14-месте.