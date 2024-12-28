Удальцов: Босельи — клиент агентства своего папы, но интереса к нему от других клубов нет

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал интерес к полузащитнику клуба Хуану Босельи со стороны других команд.

«Босельи — клиент агентства своего папы. Единственный контакт с этим агентством был летом. Спрашивали о возможности продажи Хуана. Ответ был такой: понятно, что любой футболист может продаваться, но продаваться за выгодные для клуба деньги. С того момента никакого интереса к Хуану не было. Нет его и сейчас. Мы рады, как он играет и приносит пользу. Очень здорово, что с помощью клуба нам удалось избежать длительной дисквалификации и он примет участие в матче с «Акроном». Эпизод в Ростове подкосил нас. Хуан с нами. Но интереса к нему нет», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.