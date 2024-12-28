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Владимир Бут: игроки «Манчестер Сити» устали от Гвардиолы и побед

Владимир Бут: игроки «Манчестер Сити» устали от Гвардиолы и побед
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Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о главном тренере английского «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола уже очень долго в «Манчестер Сити», почти 10 лет. За последнее время клуб выиграл очень много. Может, игроки устали от побед, им нужен новый тренер. Наверняка они устали от Гвардиолы, от побед. Сколько раз они становились чемпионами», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 18 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с «Лестер Сити».

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