Леонид Федун не включён в число кандидатов в исполком РФС, в котором он был с 2021 года

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун не включён в число кандидатов для выборов в состав исполкома РФС (Российского футбольного союза) на внеочередной Конференции РФС, назначенной на 2 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

При этом Федун был избран в состав исполкома РФС в прошлый раз, в 2021 году. РФС опубликовала список кандидатов для выборов в исполком на новый срок, в котором Федун отсутствует.

Ранее появилась информация, что действующий президент РФС Александр Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.