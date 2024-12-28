Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам «Манчестер Сити» после ничьей с «Эвертоном»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл, что сказал команде после матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

«Я поздравил команду и сказал: ребята, это была хорошая игра. Единственный шанс, который у нас есть — это продолжать восстанавливаться и хорошо подготовиться к матчу с «Лестером». Мы должны отлично сыграть перед Новым годом», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

После 18 сыгранных встреч «Манчестер Сити» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с «Лестер Сити». Матч состоится 29 декабря, начало — в 17:30 мск.