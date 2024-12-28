Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам «Манчестер Сити» после ничьей с «Эвертоном»
Поделиться
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл, что сказал команде после матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Б. Силва – 14' 1:1 Ндиайе – 36'
«Я поздравил команду и сказал: ребята, это была хорошая игра. Единственный шанс, который у нас есть — это продолжать восстанавливаться и хорошо подготовиться к матчу с «Лестером». Мы должны отлично сыграть перед Новым годом», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).
После 18 сыгранных встреч «Манчестер Сити» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с «Лестер Сити». Матч состоится 29 декабря, начало — в 17:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2024
-
21:00
-
20:59
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:38
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:45
-
19:39
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:15
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20