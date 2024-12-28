Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам «Манчестер Сити» после ничьей с «Эвертоном»

Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам «Манчестер Сити» после ничьей с «Эвертоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл, что сказал команде после матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Б. Силва – 14'     1:1 Ндиайе – 36'    

«Я поздравил команду и сказал: ребята, это была хорошая игра. Единственный шанс, который у нас есть — это продолжать восстанавливаться и хорошо подготовиться к матчу с «Лестером». Мы должны отлично сыграть перед Новым годом», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

После 18 сыгранных встреч «Манчестер Сити» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с «Лестер Сити». Матч состоится 29 декабря, начало — в 17:30 мск.

Материалы по теме
Владимир Бут: игроки «Манчестер Сити» устали от Гвардиолы и побед
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android