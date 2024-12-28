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Джейми Каррагер дал совет «Арсеналу», который поможет клубу бороться за чемпионство

Джейми Каррагер дал совет «Арсеналу», который поможет клубу бороться за чемпионство
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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что «Арсеналу» нужно купить двух высококлассных нападающих, чтобы бороться с «Ливерпулем» за чемпионство в АПЛ.

«Самая большая проблема «Арсенала» сейчас — это травмы. В последние два года им удавалось избегать серьёзных потерь, но на этот раз их состав был ослаблен.

Артета слишком сильно полагался на одних и тех же игроков. Артете нужны как минимум ещё два высококлассных нападающих. Я говорю не о запасных игроках на случай травм, а о тех, кто будет в стартовом составе и заставит соперника гадать, кто выйдет на поле», — приводит слова Каррагера Mirror.

«Арсенал» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков, однако у мерсисайдцев одна игра в запасе.

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