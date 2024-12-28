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Мелик-Гусейнов: Черчесов любит наш клуб, переживает за судьбу «Пари НН»

Мелик-Гусейнов: Черчесов любит наш клуб, переживает за судьбу «Пари НН»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал отношение главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова к нижегородскому клубу.

— Обидно было слышать от агента Агузарова в контексте Черчесова и «Пари НН»: «Он этот уровень перерос»?
— Вы заметили, что не сам Черчесов это сказал. Станислав Саламович любит наш клуб. Переживает за судьбу «Пари НН». Мы часто переписываемся. Мы в хороших отношениях. Спрашивает: «Что-то нужно от меня? С ребятами поговорить? Приехать на базу?» Пока нет, справляемся. Его приезд в непростой для нас период действительно вдохновил парней. Он очень коротко с ними пообщался. Мы с уважением относимся к нему. Желаем ему профессиональных успехов. Что такое — перерос уровень или не дорос до уровня? Кто эти уровни устанавливает? Не место красит человека, а человек — место. Если придёт классный тренер и сделает из какой угодно команды конфетку и все будут восторгаться этим — ценник у этого тренера взлетит моментально и будут предложения. Не надо вешать ярлыки на наш уровень. Мы в РПЛ и всегда открыты к диалогу: с тренером, футболистом, журналистом — с кем угодно. Но клуб мы будем защищать. Мы никого не обижаем, но отстаиваем интересы наших нижегородцев, — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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