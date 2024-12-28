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Фото: ребёнок обманом заставил Беллингемов поставить автограф на «контракте» с «Бёрнли»

Фото: ребёнок обманом заставил Беллингемов поставить автограф на «контракте» с «Бёрнли»
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Ребенок обманом получил подписи футболистов Джуда и Джоба Беллингемов на импровизированном контракте с «Бёрнли».

Мальчик вместе со своими друзьями встретил футболистов в кафе и попросил сделать с ними совместное фото, а также поставить автографы на листе. При этом на обратной стороне листа было написано: «Мы, Джоб и Джуд, согласны подписать контракт с «Бёрнли» сроком на 10 лет».

Фото: x.com/DeanCockett

Джуд Беллингем в текущем сезоне сыграл 22 матча за «Реал» Мадрид во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Джоб Беллингем в текущем сезоне сыграл 20 встреч за «Сандерленд» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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