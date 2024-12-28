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Удальцов: «Пари НН» — далеко не худшее место, странно слышать слова Агузарова

Удальцов: «Пари НН» — далеко не худшее место, странно слышать слова Агузарова
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера в нижегородский клуб.

— Мы уже говорили про Жигулёва. Футболист должен хотеть играть. А тренер должен хотеть тренировать. Если сложится так, что Черчесов покинет сборную Казахстана, он просидит дома день, два, три, четыре — и всё равно работать захочет. Футбол — это жизнь для тех, кто в нём работает. Если у тебя не будет предложений от «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и так далее, уверен, что тренер будет рассматривать другие предложения. Вполне нормально, что тренеру нужно сделать шаг назад, чтобы потом вернуться. Галактионов приехал в «Пари НН», показал себя и уехал работать в «Локомотив». Любой тренер хочет работать. Когда мы общались с Гончаренко, он сказал: четыре месяца отдохнул — дайте работу! Это нормально! «Пари НН» — далеко не худшее место. Хороший клуб в хорошем городе. Понятно, что Черчесов — это топ-тренер для РПЛ. Но странно слышать такое от Алана.

— Может, вы его чем-то обидели?
— С ним хорошие отношения. Тот же Гончаренко. В Нижнем не было раньше тренеров, которые выигрывали лиги и в больших клубах работали. Гончаренко был в Лиге чемпионов и обыгрывал «Реал», тренировал ЦСКА и «Краснодар». Вот приехал же в «Пари НН», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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