Федорищев — о «Крыльях»: у команды нет сложных времён. Бюджет очень большой

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, как будет распределяться бюджет «Крыльев Советов».
«У команды нет сложных времён, которые она переживает. Бюджет на уровне топ-6 — топ-8 команд в стране, очень большой. Нет у клуба проблем, я торжественно заявляю, что мы смогли со счетов команды перераспределить те самые 800 млн рублей, которые просто болтались на счету, не работали. А теперь работают, строим 100 площадок для массового спорта в регионе», — приводит слова Федорищева ТАСС.
Ранее Федорищев заявлял, что часть средств профессиональных спортивных клубов Самарской области перераспределили и направят на строительство свыше 100 модульных физкультурно-оздоровительных комплексов в 2025 году.