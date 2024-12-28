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Федорищев — о «Крыльях»: у команды нет сложных времён. Бюджет очень большой

Федорищев — о «Крыльях»: у команды нет сложных времён. Бюджет очень большой
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, как будет распределяться бюджет «Крыльев Советов».

«У команды нет сложных времён, которые она переживает. Бюджет на уровне топ-6 — топ-8 команд в стране, очень большой. Нет у клуба проблем, я торжественно заявляю, что мы смогли со счетов команды перераспределить те самые 800 млн рублей, которые просто болтались на счету, не работали. А теперь работают, строим 100 площадок для массового спорта в регионе», — приводит слова Федорищева ТАСС.

Ранее Федорищев заявлял, что часть средств профессиональных спортивных клубов Самарской области перераспределили и направят на строительство свыше 100 модульных физкультурно-оздоровительных комплексов в 2025 году.

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