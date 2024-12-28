«Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил турнирную таблицу Серии А

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Кальяри» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери (Рим, Италия). Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

За «Интер» отличились: Алессандро Бастони, Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу (с пенальти).

После 18 сыгранных матчей «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 40 очков. «Кальяри» после аналогичного количества встреч занимает 18-е место, заработав 14 очков. В следующем туре «Интер» сыграет с «Венецией» (12 января), а «Кальяри» — с «Монцей» (5 января).