Дьяков оценил перспективы московского «Динамо» в борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист Виталий Дьяков считает, что московское «Динамо» сможет составить конкуренцию «Краснодару», «Зениту» и «Спартаку» в борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Динамо» будет лучше выглядеть по весне, но от первой части сезона, наверное, ждали большего все. В том году боролись за чемпионство. В осеннем отрезке текущего сезона была нестабильность. Игра в обороне – это, конечно, основная проблема «Динамо».

Думаю, «Динамо» будет прибавлять, станет лучше и сильнее. Мне кажется, что команда будет вверху и составит конкуренцию «Зениту», «Краснодару» и «Спартаку». Четыре очка за 12 туров вполне можно отыграть», — приводит слова Дьякова Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.