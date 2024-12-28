В «Факеле» оценили судейство в нынешнем сезоне РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил судейство в нынешнем сезоне РПЛ.

«В прошлом сезоне были удовлетворены на 95%. Исходя только из нашего опыта, был только один вопрос по одному матчу. В этом сезоне, к сожалению, спорных встреч стало больше. Почему? Тяжело говорить, надо находиться внутри структуры, но в динамике вопросов стало больше, чем в прошлом году», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. «Факел» с 14 очками находится на 14-м месте.