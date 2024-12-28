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Игрок «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи женился

Игрок «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи женился
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Защитник российского футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» уругваец Хуан Босельи женился в этот четверг, 26 декабря. Об этом сообщил клуб в своём телеграм-канале, выложив фото со свадьбы со счастливыми молодожёнами.

«Хуан Босельи женился. 26 декабря наш игрок и его невеста София сыграли свадьбу.

Поздравляем пару с этим прекрасным событием и желаем доверия, уважения и взаимной поддержки. Пусть будет больше светлых и радостных дней!» — поздравили молодожёнов в клубе.

В текущем сезоне Хуан Босельи провёл за «Пари Нижний Новгород» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

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