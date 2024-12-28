Гендиректор «Динамо» Махачкала: возврат нашего футбола на международную арену не за горами

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил шансы возвращения российских команд на международную арену.

– А возвращения на международный уровень?

– Это само собой разумеется. Мы видим, что наши пловцы и атлеты возвращаются на международную арену. Думаю, возврат российского футбола на международную арену не за горами, — приводит слова Газизова Metaratings.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Германия, Швеция и Норвегия выступают за возвращение национальной команды России в турниры под эгидой УЕФА. По его словам, также за допуск сборной России выступают Сербия, Черногория, Болгария и большинство других европейских стран.