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Стал известен контрольный соперник «Ростова» на сборах в ОАЭ

Стал известен контрольный соперник «Ростова» на сборах в ОАЭ
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«Согдиана» из Узбекистана станет последним соперником «Ростова» по контрольным встречам на зимних сборах в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.

Товарищеский матч пройдёт 24 января. Время станет известно позднее. «Согдиана» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

На зимних сборах в Объединённых Арабских Эмиратах «Ростов» также сыграет с «Родиной», которая идёт на 12-м месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.

После 18 сыгранных туров «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 39 очков.

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