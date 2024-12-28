Стал известен контрольный соперник «Ростова» на сборах в ОАЭ

«Согдиана» из Узбекистана станет последним соперником «Ростова» по контрольным встречам на зимних сборах в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.

Товарищеский матч пройдёт 24 января. Время станет известно позднее. «Согдиана» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

На зимних сборах в Объединённых Арабских Эмиратах «Ростов» также сыграет с «Родиной», которая идёт на 12-м месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.

После 18 сыгранных туров «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 39 очков.