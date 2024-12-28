Букайо Сака обратился к болельщикам после перенесённой операции
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака, получивший травму в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1), обратился к фанатам после перенесённой операции.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6' 1:1 Сарр – 11' 1:2 Жезус – 14' 1:3 Хаверц – 38' 1:4 Мартинелли – 60' 1:5 Райс – 84'
«Большинство видит препятствия, но лишь немногие видят возможности. Восстановление началось, и я возвращаюсь более сильным.
Спасибо всем вам за ваши сообщения», — приводит слова Саки журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, 23-летний англичанин покинул поле на 24-й минуте встречи с «Кристал Пэлас». Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл 16 матчей АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти встречах Лиги чемпионов.
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