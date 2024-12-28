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Букайо Сака обратился к болельщикам после перенесённой операции

Букайо Сака обратился к болельщикам после перенесённой операции
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака, получивший травму в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1), обратился к фанатам после перенесённой операции.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6'     1:1 Сарр – 11'     1:2 Жезус – 14'     1:3 Хаверц – 38'     1:4 Мартинелли – 60'     1:5 Райс – 84'    

«Большинство видит препятствия, но лишь немногие видят возможности. Восстановление началось, и я возвращаюсь более сильным.

Спасибо всем вам за ваши сообщения», — приводит слова Саки журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 23-летний англичанин покинул поле на 24-й минуте встречи с «Кристал Пэлас». Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл 16 матчей АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти встречах Лиги чемпионов.

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