Букайо Сака обратился к болельщикам после перенесённой операции

Вингер «Арсенала» Букайо Сака, получивший травму в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1), обратился к фанатам после перенесённой операции.

«Большинство видит препятствия, но лишь немногие видят возможности. Восстановление началось, и я возвращаюсь более сильным.

Спасибо всем вам за ваши сообщения», — приводит слова Саки журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 23-летний англичанин покинул поле на 24-й минуте встречи с «Кристал Пэлас». Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл 16 матчей АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти встречах Лиги чемпионов.