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«Лацио» — «Аталанта»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Серии А

Сегодня, 28 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римский «Лацио» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш, Деле-Баширу, Гендузи, Ровелла, Кастельянос, Дзакканьи, Чауна.

«Аталанта»: Карнезекки, Хин, Колашинац, Белланова, Джимсити, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман.

«Лацио» набрал 34 очка в 17 матчах и расположился на четвёртой строчке итальянской Серии А. «Аталанта» из Бергамо занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков за аналогичное количество встреч.