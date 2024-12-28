Сеск Фабрегас отреагировал на информацию о том, что Деле Алли тренируется с «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас подтвердил информацию в СМИ о том, что английский полузащитник Деле Алли тренируется с его командой.

«Сейчас он тренируется с нами, Деле чувствует себя хорошо. Он замечательный игрок. Если мы сможем ему помочь, мы будем более чем счастливы. На данный момент он тренируется только с нами», — приводит слова Фабрегаса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Последним клубом 28-летнего Деле Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм». Сообщалось, что ведутся переговоры о переходе Алли в российскую медиафутбольную команду «Титан».