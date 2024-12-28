«Бавария» и «Милан» заинтересованы в трансфере Коло Муани из «ПСЖ» — Конур

Мюнхенская «Бавария» и итальянский «Милан» заинтересованы в приобретении нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 26-летний форвард не входит в планы главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, и поэтому он доступен для трансфера. Ранее была информация, что в подписании Коло Муани заинтересован английский «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2024/2025 Коло Муани сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 40 млн.