Президент «Барселоны» надеется договориться с агентом Леау, чтобы подписать его — источник

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта надеется договориться с агентом вингера итальянского «Милана» Рафаэлом Леау, чтобы попытаться осуществить его переход в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, Лапорта планирует воспользоваться своими хорошими отношениями с португальским агентом Жорже Мендешем, чтобы уговорить его заключить трансфер. Ранее была информация, что руководство «Барселоны» пугает рыночная стоимость Леау, а также его конфликтное поведение с главным тренером «Милана» Паулу Фонсекой.

В нынешнем сезоне Леау сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.