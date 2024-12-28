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Президент «Барселоны» надеется договориться с агентом Леау, чтобы подписать его — источник

Президент «Барселоны» надеется договориться с агентом Леау, чтобы подписать его — источник
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта надеется договориться с агентом вингера итальянского «Милана» Рафаэлом Леау, чтобы попытаться осуществить его переход в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, Лапорта планирует воспользоваться своими хорошими отношениями с португальским агентом Жорже Мендешем, чтобы уговорить его заключить трансфер. Ранее была информация, что руководство «Барселоны» пугает рыночная стоимость Леау, а также его конфликтное поведение с главным тренером «Милана» Паулу Фонсекой.

В нынешнем сезоне Леау сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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