«Лацио» — «Аталанта»: Деле-Баширу открыл счёт на 27-й минуте
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В эти минуты идёт матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются римский «Лацио» и «Аталанта». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса (Империя, Италия). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 18-й тур
28 декабря 2024, суббота. 22:45 МСК
Лацио
Рим
2-й тайм
1 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Деле-Баширу – 27'
На 27-й минуте полузащитник «Лацио» Фисайо Деле-Баширу открыл счёт в матче, выскочив один на один с Карнезекки и сильно пробив ему под опорную ногу.
«Лацио» набрал 34 очка в 17 матчах и расположился на четвёртой строчке итальянской Серии А. «Аталанта» из Бергамо занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков за аналогичное количество встреч.
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