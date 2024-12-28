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Аккаунт Лиги 1 вспомнил победу Месси на ЧМ после жалоб Роналду на жару в Саудовской Аравии

Аккаунт Лиги 1 вспомнил победу Месси на ЧМ после жалоб Роналду на жару в Саудовской Аравии
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Испанский аккаунт Лиги 1 вспомнил победу экс-нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре после жалоб форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду на жару в Саудовской Аравии.

«Лео Месси играет в 38-градусную жару», – говорится в сообщении Лиги 1 в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Роналду заявил, что в Саудовской Аравии тяжелее играть, чем во Франции, из-за того, что в стране очень высокая температура.

Криштиану выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Всего за саудовский клуб он провёл 83 матча, в которых забил 74 гола и отдал 18 результативных передач.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В составе парижан нападающий провёл 75 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач.

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