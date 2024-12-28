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«Челси» хочет продать за € 40 млн футболиста, который ни разу не сыграл в этом сезоне АПЛ

«Челси» хочет продать за € 40 млн футболиста, который ни разу не сыграл в этом сезоне АПЛ
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«Челси» в январе хочет продать своего полузащитника Карни Чуквуэмеку. Об этом сообщает спортивный журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб намерен выручить за трансфер своего футболиста € 40 млн, при этом полузащитник ни разу не появился на поле в матче английской Премьер-лиги. Сообщается, что «Челси» не собирается снижать свои требования к сумме.

В текущем сезоне Карни Чуквуэмека провёл за клуб во всех турнирах всего пять встреч, в которых не смог отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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