Бителло принял предложение «Ботафого», клубу осталось договориться с «Динамо» — ge.globo

Полузащитник московского «Динамо» Бителло согласился перейти в «Ботафого». Об этом сообщаеn ge.globo.

По информации источника, бразильский клуб договорился с игроком и его окружением условия личного контракта и намерен направить письменное предложение московскому «Динамо».

Ранее сообщалось, что Бителло намерен уехать в Бразилию, так как, переходя в «Динамо» надеялся, что сможет выступать в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось

Бителло в текущем сезоне сыграл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.