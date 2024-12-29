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Бителло принял предложение «Ботафого», клубу осталось договориться с «Динамо» — ge.globo

Бителло принял предложение «Ботафого», клубу осталось договориться с «Динамо» — ge.globo
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло согласился перейти в «Ботафого». Об этом сообщаеn ge.globo.

По информации источника, бразильский клуб договорился с игроком и его окружением условия личного контракта и намерен направить письменное предложение московскому «Динамо».

Ранее сообщалось, что Бителло намерен уехать в Бразилию, так как, переходя в «Динамо» надеялся, что сможет выступать в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось

Бителло в текущем сезоне сыграл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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