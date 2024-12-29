Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кокорин может сыграть за «СКА-Ростов» в Суперкубке Медиалиги

Александр Кокорин может сыграть за «СКА-Ростов» в Суперкубке Медиалиги
Комментарии

Нападающий киприотского «Ариса» Александр Кокорин может сыграть за медийный клуб рэпера Басты (Василия Вакуленко) «СКА-Ростов» в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби (ОАЭ).

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: телеграм-канал ФК «СКА-Ростов»

«Что за усиление нас ждёт в Абу-Даби. Голы пяткой забивать умеет, с [Антоном] Заболотным в одной команде играл», — говорится в сообщении «СКА-Ростов».

Суперкубок Медиалиги пройдёт в Абу-Даби с 31 января по 8 февраля.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
Отец тренера «Ариса» оценил игру Александра Кокорина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android