Александр Кокорин может сыграть за «СКА-Ростов» в Суперкубке Медиалиги

Нападающий киприотского «Ариса» Александр Кокорин может сыграть за медийный клуб рэпера Басты (Василия Вакуленко) «СКА-Ростов» в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби (ОАЭ).

Александр Кокорин Фото: телеграм-канал ФК «СКА-Ростов»

«Что за усиление нас ждёт в Абу-Даби. Голы пяткой забивать умеет, с [Антоном] Заболотным в одной команде играл», — говорится в сообщении «СКА-Ростов».

Суперкубок Медиалиги пройдёт в Абу-Даби с 31 января по 8 февраля.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.