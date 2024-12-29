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Роналду — об Анчелотти: он ключ к успехам «Реала» и знает, как работать с игроками

Роналду — об Анчелотти: он ключ к успехам «Реала» и знает, как работать с игроками
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о главном тренере мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

– Карло Анчелотти заявлял, что вас легко тренировать. Насколько он хороший тренер, как вы считаете?
– Я ехал сюда с друзьями, и они спрашивали, что значит быть хорошим тренером. Думаю, есть целый ряд факторов, от которых это зависит. Для меня главное – то, как ты работаешь с игроками. И Карло, по-моему мнению, один из тех, кто умеет с ними работать.

Как по мне, он был и остаётся ключом к успехам «Реала». Это не совпадение, что клуб завоевал так много трофеев в последние годы. Для этого нужно нечто необычное и особенное, и Карло этим обладает. Он не только хороший человек, но и прекрасный тренер, а это очень важно, — приводит слова Роналду Record.

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