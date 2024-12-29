Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алисон Бекер ответил на вопрос о сравнении нынешнего «Ливерпуля» с чемпионским

Алисон Бекер ответил на вопрос о сравнении нынешнего «Ливерпуля» с чемпионским
Комментарии

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер считает, что не следует сравнивать нынешний состав с командой образца сезона-2019/2020, которая стала чемпионом Англии.

«Две команды разные. Некоторые игроки по-прежнему играют в команде, но у нас теперь немного другой стиль, мы больше владеем мячом. Раньше мы играли чаще на переходах и более интенсивно. Также в тот раз мы стали победителями Лиги чемпионов в предшествующем сезоне.

Я думаю, что не надо сравнивать эти две команды. Мы должны создать нашу собственную историю», — приводит слова Алисона The Guardian.

«Ливерпуль» после 17 сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка.

Материалы по теме
Александер-Арнольд сообщил руководству «Ливерпуля» о желании перейти в «Реал» — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android