Алисон Бекер ответил на вопрос о сравнении нынешнего «Ливерпуля» с чемпионским

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер считает, что не следует сравнивать нынешний состав с командой образца сезона-2019/2020, которая стала чемпионом Англии.

«Две команды разные. Некоторые игроки по-прежнему играют в команде, но у нас теперь немного другой стиль, мы больше владеем мячом. Раньше мы играли чаще на переходах и более интенсивно. Также в тот раз мы стали победителями Лиги чемпионов в предшествующем сезоне.

Я думаю, что не надо сравнивать эти две команды. Мы должны создать нашу собственную историю», — приводит слова Алисона The Guardian.

«Ливерпуль» после 17 сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка.