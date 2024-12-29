Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев высказался по поводу своего назначения в таджикский «Равшан». Также он рассказал, почему так быстро подписал новый контракт после ухода из ярославского «Шинника».

«Все появилось ещё в апреле. На меня вышел президент «Равшана», мы поговорили, и с того времени продолжали общаться, но они занимались своей работой, а я — своей. И как только они услышали, что я расстаюсь с «Шинником», сразу приняли решение пригласить меня. Но первая встреча состоялась ещё в апреле. Чего ожидаю? Большого объёма работы и — главное — доверия руководителей», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

По итогам сезона-2024 «Равшан» под руководством иранского тренера Али Назарзаде стал бронзовым призёром чемпионата Таджикистана.