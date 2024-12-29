«Манчестер Юнайтед» летом хочет купить брата Джуда Беллингема — UtdDistrict

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема, который является братом хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Об этом сообщает UtdDistrict.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» давно следят за игроком и довольны его прогрессом. В руководстве клуба положительно смотрят на идею такого трансфера.

Джоб Беллингем в текущем сезоне сыграл 20 встреч за «Сандерленд» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.