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«Манчестер Юнайтед» летом хочет купить брата Джуда Беллингема — UtdDistrict

«Манчестер Юнайтед» летом хочет купить брата Джуда Беллингема — UtdDistrict
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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема, который является братом хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Об этом сообщает UtdDistrict.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» давно следят за игроком и довольны его прогрессом. В руководстве клуба положительно смотрят на идею такого трансфера.

Джоб Беллингем в текущем сезоне сыграл 20 встреч за «Сандерленд» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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