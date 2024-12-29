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Лионель Месси запустил фирменную марку вина премиум-класса

Лионель Месси запустил фирменную марку вина премиум-класса
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Форвард «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионель Месси презентовал собственную марку премиальных вин.

Фото: из личного архива Лионеля Месси

Месси создал напитки совместно с винодельней Mmwinemaker. На презентации было представлено два сорта: один в бутылках с белой этикеткой, другой — с чёрной, на обоих изображён силуэт футболиста. Коллекция получила название Lionel 10. Сорта называются Lionel Cabra 10 — Puglia Primitivo IGT и Lionel Goat 10 — Syrah de Sicilia IGT. Цена одной бутылки — € 60,32.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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