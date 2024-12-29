«Аталанта» вырвала ничью в концовке матча 18-го тура Серии А с «Лацио»

Закончился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались римский «Лацио» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса (Империя, Италия). Матч завершился со счётом 1:1.

Счёт во встрече был открыт на 27-й минуте, отличился полузащитник «Лацио» Фисайо Деле-Баширу. На 88-й минуте Марко Брешианини сравнял счёт.

«Лацио» набрал 35 очков в 18 матчах и расположился на четвёртой строчке итальянской Серии А. «Аталанта» из Бергамо занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 41 очко за аналогичное количество встреч.