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«Аталанта» вырвала ничью в концовке матча 18-го тура Серии А с «Лацио»

«Аталанта» вырвала ничью в концовке матча 18-го тура Серии А с «Лацио»
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Закончился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались римский «Лацио» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса (Империя, Италия). Матч завершился со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 18-й тур
28 декабря 2024, суббота. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Деле-Баширу – 27'     1:1 Брешианини – 88'    

Счёт во встрече был открыт на 27-й минуте, отличился полузащитник «Лацио» Фисайо Деле-Баширу. На 88-й минуте Марко Брешианини сравнял счёт.

«Лацио» набрал 35 очков в 18 матчах и расположился на четвёртой строчке итальянской Серии А. «Аталанта» из Бергамо занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 41 очко за аналогичное количество встреч.

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