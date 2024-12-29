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Результаты матчей чемпионата Италии 28 декабря

Результаты матчей чемпионата Италии 28 декабря
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Вчера, 28 декабря, прошли матчи 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 28 декабря:

«Парма» — «Монца» — 2:1;
«Эмполи» — «Дженоа» — 1:2;
«Кальяри» — «Интер» — 0:3;
«Лацио» — «Аталанта» — 1:1.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Аталанта», набравшая 41 очко после 18 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 40 очков за 17 встреч. Третье место с 38 очками занимает «Наполи». В зоне вылета располагаются «Монца» (10), «Венеция» (13) и «Кальяри» (14).

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