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Стало известно, когда Ямаль вернётся в состав «Барселоны» после травмы

Стало известно, когда Ямаль вернётся в состав «Барселоны» после травмы
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль практически восстановился после травмы голеностопа, которую получил во время встречи 17‑го тура Ла Лиги с «Леганесом» (0:1). Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Гонсалес – 4'    

По информации источника, 17-летний испанец, восстанавливающийся от повреждения связок голеностопа первой степени, готов войти в общую группу «блауграны» уже в начале января. Отмечается, что восстановление Ямаля прошло легче, чем ожидалось.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач.

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