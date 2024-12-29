Бывшая супруга Икарди состояла в отношениях с экс-игроком «Спартака»

Эстефания Берарди, являющаяся подругой аргентинской модели, телеведущей и агента Ванды Нары, публично подтвердила отношения между бывшей женой форварда «Галатасарая» Мауро Икарди и экс-нападающим «Спартака» Кейта Бальде.

«Я говорила с Вандой, и она мне всё рассказала. Это было в прошлом. Она рассказала мне, как обстояли дела. Нара сказала мне: «Да, я встречалась с Кейта. Это было через год после отношений Икарди и Марии Суарес. Тогда мы были не вместе и мне не нужно было ни перед кем объясняться».

Она рассказала мне, что встречалась не только с Кейта, но и была в отношениях с многими другими парнями. Разница была в том, что это не было предано огласке, как в случае с Кейта», — приводит слова Берарди аргентинский портал Lavoz.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди и Ванда Нара развелись. Модель обвинила футболиста в разрыве отношений. Бальде состоял в отношениях с Нарой в 2023 году, когда играл за московский «Спартак».

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