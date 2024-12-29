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Корнаухов рассказал, сможет ли Боккетти спасти «Монцу» от вылета из Серии А

Корнаухов рассказал, сможет ли Боккетти спасти «Монцу» от вылета из Серии А
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Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался о назначении бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти на пост главного тренера «Монцы» и его перспективах в текущем сезоне.

«Монца» в последних матчах играет неплохо, но в итоге решили поменять тренера. И в матче с «Пармой» выглядели неплохо, просто сказалось удаление. Получится ли у Боккетти спасти «Монцу» от вылета? Очень сложно будет, все хотят спастись. У кого меньше спадов будет во второй части чемпионата, тот и останется в Серии А. Пока у «Монцы» самый тяжёлый график», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

23 декабря было объявлено о том, что Сальваторе Боккетти назначен главным тренером «Монцы», заменив на этом посту Алессандро Несту. Контракт с 38-летним тренером подписан до 30 июня 2027 года. В сезоне 2023/2024 Боккетти работал ассистентом главного тренера «Вероны» в Серии А.

В первом же матче под руководством экс-игрока «Спартака» Боккетти «Монца» проиграла «Парме» со счётом 1:2. «Монца» идёт на последнем, 20-м, месте в Серии А.

Италия — Серия А . 18-й тур
28 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
2 : 1
Монца
Монца
1:0 Эрнани – 56'     1:1 Перейра – 85'     2:1 Валенти – 90+8'    
Удаления: нет / Мари – 54'
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