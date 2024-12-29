Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Сити»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Сити».

«Протяну ли я руку помощи «Манчестер Сити» во время трансферного окна? Никогда не знаешь, что произойдет», — приводит слова Роналду Manchester Evening News.

Ранее Криштиану Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший игрок 2024 года на Ближнем Востоке.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.

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