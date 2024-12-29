Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Сити»

Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Сити»
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Сити».

«Протяну ли я руку помощи «Манчестер Сити» во время трансферного окна? Никогда не знаешь, что произойдет», — приводит слова Роналду Manchester Evening News.

Ранее Криштиану Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший игрок 2024 года на Ближнем Востоке.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.

Материалы по теме
От Криштиану Роналду до Илона Маска: 20 вдохновляющих цитат 2024 года
От Криштиану Роналду до Илона Маска: 20 вдохновляющих цитат 2024 года

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android