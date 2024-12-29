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«Реал» вплотную приблизился к историческому достижению в Ла Лиге

«Реал» вплотную приблизился к историческому достижению в Ла Лиге
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Мадридский «Реал» в одном шаге от показателя в 5000 набранных очков в Ла Лиге за всю историю. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, на данный момент на счету «сливочных» 4999 очков за всё время выступления в высшем испанском дивизионе.

Следующей командой по набранным очкам в чемпионатах Испании является «Барселона», у которой 4887. На третьей строчке располагается мадридский «Атлетико» с 4018 очками.

В следующем матче команда Карло Анчелотти проведёт выездную встречу перенесённого 12-го тура с «Валенсией». В текущем сезоне «Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков после 18 игр.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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