«Реал» вплотную приблизился к историческому достижению в Ла Лиге

Мадридский «Реал» в одном шаге от показателя в 5000 набранных очков в Ла Лиге за всю историю. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, на данный момент на счету «сливочных» 4999 очков за всё время выступления в высшем испанском дивизионе.

Следующей командой по набранным очкам в чемпионатах Испании является «Барселона», у которой 4887. На третьей строчке располагается мадридский «Атлетико» с 4018 очками.

В следующем матче команда Карло Анчелотти проведёт выездную встречу перенесённого 12-го тура с «Валенсией». В текущем сезоне «Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков после 18 игр.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: