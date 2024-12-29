Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» недовольна поведением де Йонга. Хавбека не хотят видеть в клубе — Sport.es

«Барселона» недовольна поведением де Йонга. Хавбека не хотят видеть в клубе — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

В руководстве «Барселоны» недовольны игнорированием продления контракта нидерландским полузащитником Френки де Йонгом, а также раздражены качеством его игры. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб не хочет видеть футболиста в своих рядах после неоднозначной ситуации с продлением соглашения. Отмечается, что «Барселона» сделает всё возможное, чтобы продать де Йонга хотя бы за низкую стоимость летом 2025 года.

Кроме того, у де Йонга самая высокая зарплата в клубе. Этот фактор мешает клубу регистрировать футболистов и совершать даже мелкие сделки на трансферном рынке.

Нидерландский хавбек перешёл в стан сине-гранатовых летом 2019 года из «Аякса» за € 86 млн. В текущем сезоне де Йонг принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.

Материалы по теме
Френки де Йонг проигнорировал предложение «Барселоны» о новом контракте — Mundo Deportivo

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android