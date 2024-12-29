«Барселона» недовольна поведением де Йонга. Хавбека не хотят видеть в клубе — Sport.es

В руководстве «Барселоны» недовольны игнорированием продления контракта нидерландским полузащитником Френки де Йонгом, а также раздражены качеством его игры. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб не хочет видеть футболиста в своих рядах после неоднозначной ситуации с продлением соглашения. Отмечается, что «Барселона» сделает всё возможное, чтобы продать де Йонга хотя бы за низкую стоимость летом 2025 года.

Кроме того, у де Йонга самая высокая зарплата в клубе. Этот фактор мешает клубу регистрировать футболистов и совершать даже мелкие сделки на трансферном рынке.

Нидерландский хавбек перешёл в стан сине-гранатовых летом 2019 года из «Аякса» за € 86 млн. В текущем сезоне де Йонг принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.

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