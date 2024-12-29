Евгений Чернов рассказал, почему не уехал играть в США

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о том, почему отказался от возможности продолжить профессиональную карьеру в США.

— Недавно прочитал, что где-то пять лет назад вы могли оказаться в США. Это правда?

— Абсолютная. У меня тогда заканчивался контракт с «Зенитом», и я был свободным. С агентом связался клуб «Филадельфия», который был настроен серьёзно. Приглашали приехать, осмотреться и принять решение. Но на тот момент посчитал, что в России я не добился всех своих целей. И хотел остаться здесь. Но интерес из США правда был серьёзный — предлагали четырёхлетний контракт, который мы не приняли, — сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

32-летний Чернов до «Ростова» выступал за «Краснодар», «Зенит», «Тосно», «Томь», «Енисей», «Химик» и «Оренбург» (когда команда ещё называлась «Газовик Оренбург». — Прим. «Чемпионата»).

Полное интервью с Евгением Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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