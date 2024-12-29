Защитник «Ростова» Чернов объяснил, почему Карпин говорит о вылете из РПЛ

Фланговый защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о словах главного тренера Валерия Карпина про необходимость для клуба сохранить прописку в РПЛ.

– Уже много слов сказано про этот отрезок – с 14 сентября по 1 ноября. Основной посыл: команда не переживала, продолжала работать. Но неужели вообще не было мыслей в духе: мы сейчас же можем докатиться до зоны вылета?

– У меня не было. У тех, с кем близко общаюсь, – тоже. Я же вижу настроение внутри команды и понимаю, что все были спокойны. И убеждены, что серия прервётся.

– Почему Карпин постоянно обозначает именно эту задачу – не вылететь? Почему не ставится задача попасть в топ-8? У «Ростова» состав же явно не для борьбы за места внизу таблицы.

– Здесь сложный момент. Всё-таки Валерий Георгиевич уточняет, что изначально мы должны набрать определённое количество очков, чтобы обеспечить себе место в РПЛ. Понятно, мы профессионалы и на каждую игру выходим с мыслью побеждать. И хочется бороться за места как можно выше. Это очевидная вещь. Может, со стороны Карпина это в первую очередь мотивация для нас набрать 33 очка. И тогда уже будут другие задачи, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

На данный момент «Ростов» идёт седьмым в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.

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